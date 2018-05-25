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Минобороны обвинило следствие по делу о крушении MH17 в замалчивании фактов
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Минобороны обвинило следствие по делу о крушении MH17 в замалчивании фактов
РИА Новости
1 час назад
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РИА Новости
СЛЕДСТВИЕ ПО КАТАСТРОФЕ MH17 ЗАМАЛЧИВАЕТ ИНФОРМАЦИЮ О ДАТЕ И МЕСТЕ ОБНАРУЖЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ РАКЕТЫ «БУКА» И ТЕХ, КТО ПЕРЕДАЛ АГРЕГАТ КОМИССИИ —
МО РФ
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