В Канаде взорван индийский ресторан

Три человека остаются в больнице после взрыва в ресторане в Канаде

Три человека остаются в больнице в стабильном состоянии после взрыва в ресторане индийской кухни в канадском городе Миссиссога (штат Онтарио), остальные 12 выписаны, заявили в полиции.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва в ресторане Bombay Bhel в ночь на пятницу пострадали 15 человек.

"Три человека были доставлены в травматологию, они остаются в стабильном состоянии, остальные 12 пострадавших в возрасте от 23 до 69 лет, доставленные в местные больницы, получили помощь и выписаны", — заявила глава полиции графства Пил Дженнифер Эванс (Jennifer Evans) в ходе пресс-конференции.

По ее словам, правоохранители не имеют данных, подтверждающих террористический мотив происшедшего.

Эванс отметила, что полиция продолжает поиски двух подозреваемых, которые покинули ресторан сразу после взрыва, на сайте полиции опубликованы фото и описание внешности мужчин.