СМИ: соратник Саакашвили, который пошел на сделку со следствием, отпущен на свободу 

КИЕВ, 24 мая. /ТАСС/. Соратник лидера партии «Движение новых сил» Михаила Саакашвили Северион Дангадзе вышел на свободу, после того как подписал соглашение со следствием.
"Здание суда (Печерский районный суд, где должно было состояться заседание по его делу — прим. ТАСС) Дангадзе покинул самостоятельно, и его свобода никем не ограничивалась", — сообщает издание «Страна».
В Печерском районном суде отказались от официальных комментариев, так как ранее прокуроры подали ходатайство о рассмотрении дела в закрытом порядке. В суде также отказались уточнить условия сделки со следствием. По информации издания, она могла предполагать условный срок.
Ранее в партии «Движение новых сил» подчеркнули, что Дангадзе подписал соглашение со следствием в результате давления со стороны властей, угроз его близким и применения в отношения них силы. В пресс-службе партии также отметили, что дело засекречено, поэтому подробности соглашения не будут преданы огласке, в связи с чем потребовали открытого суда.
Дангадзе был задержан 4 декабря. Во время обысков в его квартире в Киеве правоохранители нашли украинский паспорт Саакашвили. Генеральный прокурор Юрий Луценко назвал Дангадзе связующим звеном между Саакашвили и бизнесменом Сергеем Курченко, которого обвиняют в спонсировании протестов в Киеве. 6 декабря Дангадзе арестовали без права внесения залога на два месяца.