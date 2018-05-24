СМИ: соратник Саакашвили, который пошел на сделку со следствием, отпущен на свободу

"Здание суда (Печерский районный суд, где должно было состояться заседание по его делу — прим. ТАСС) Дангадзе покинул самостоятельно, и его свобода никем не ограничивалась", — сообщает издание «Страна».

В Печерском районном суде отказались от официальных комментариев, так как ранее прокуроры подали ходатайство о рассмотрении дела в закрытом порядке. В суде также отказались уточнить условия сделки со следствием. По информации издания, она могла предполагать условный срок.

Ранее в партии «Движение новых сил» подчеркнули, что Дангадзе подписал соглашение со следствием в результате давления со стороны властей, угроз его близким и применения в отношения них силы. В пресс-службе партии также отметили, что дело засекречено, поэтому подробности соглашения не будут преданы огласке, в связи с чем потребовали открытого суда.