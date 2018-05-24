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При взрыве в Ираке погибли семь человек
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При взрыве в Ираке погибли семь человек 

Газета.Ru 19 минут назад
Фото: Газета.Ru
В результате взрыва в Багдаде погибли по меньшей мере семь человек, сообщает Associated Press со ссылкой на правоохранительные органы.
По данным агентства, взрыв произошел в одном из парков столицы Ирака. Взрывное устройство привел в действие террорист-смертник.
Отмечается, что ранения разной степени тяжести получили 16 человек.
Сообщается, что сотрудники правоохранительных служб следили за террористом с того момента, как он проник в парк, однако не смогли предотвратить срабатывание взрывного устройства.
Ранее сообщалось, что суд Ирака приговорил убившего российского дипломата террориста к смертной казни.
Также ранее СМИ сообщали, что иракский суд приговорил к пожизненному заключению 19 россиянок за участие в террористической группировке «Исламское государство».
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