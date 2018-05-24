При взрыве в Ираке погибли семь человек

По данным агентства, взрыв произошел в одном из парков столицы Ирака . Взрывное устройство привел в действие террорист-смертник.

Отмечается, что ранения разной степени тяжести получили 16 человек.

Сообщается, что сотрудники правоохранительных служб следили за террористом с того момента, как он проник в парк, однако не смогли предотвратить срабатывание взрывного устройства.

Ранее сообщалось, что суд Ирака приговорил убившего российского дипломата террориста к смертной казни.