Неизвестный напал на двух подростков в Канаде

Как сообщает местная пресса, инцидент произошёл в Торонто. Мужчина незаметно подошёл сзади к 15-летним школьникам и ударил их ножом. Преступник скрылся, найти его пока не удалось.