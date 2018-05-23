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Неизвестный напал на двух подростков в Канаде
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Неизвестный напал на двух подростков в Канаде 

Говорит Москва 5 часов назад
Как сообщает местная пресса, инцидент произошёл в Торонто. Мужчина незаметно подошёл сзади к 15-летним школьникам и ударил их ножом. Преступник скрылся, найти его пока не удалось.
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