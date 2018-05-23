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В Азербайджане задержали кибервора из России
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В Азербайджане задержали кибервора из России 

News.ru 2 часа назад
Гражданин России 23 мая арестован в Азербайджане по подозрению в крупном киберхищении из местных банков.
Задержание провели сотрудники государственной безопасности республики, передаёт РИА Новости.
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