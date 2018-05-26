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Начальнику МЧС Кузбасса продлили арест по делу о пожаре в «Зимней вишне»
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Начальнику МЧС Кузбасса продлили арест по делу о пожаре в «Зимней вишне» 

РИА Новости 21 минуту назад
Фото: РИА Новости
НАЧАЛЬНИКУ ГУМЧС ПО КУЗБАССУ ПРОДЛИЛИ НА 2 ДНЯ ЗАДЕРЖАНИЕ В СВЯЗИ С ДЕЛОМ О ПОЖАРЕ В ТЦ «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» — СУД
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