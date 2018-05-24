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Экс-глава стройнадзора Кузбасса останется под арестом по делу о «Зимней вишне»
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Экс-глава стройнадзора Кузбасса останется под арестом по делу о «Зимней вишне» 

Говорит Москва 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Она проходит в качестве обвиняемой по уголовному делу о пожаре. Комкова была арестована в конце марта по ходатайству следствия.
Пожар в торговом центре произошёл 25 марта, погибли 60 человек, в том числе 41 ребёнок.
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