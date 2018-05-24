Экс-глава стройнадзора Кузбасса останется под арестом по делу о «Зимней вишне»

Она проходит в качестве обвиняемой по уголовному делу о пожаре. Комкова была арестована в конце марта по ходатайству следствия.

Пожар в торговом центре произошёл 25 марта, погибли 60 человек, в том числе 41 ребёнок.