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В Красноярске детям выдали водительские права
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В Красноярске детям выдали водительские права 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
В Красноярске 40 детей получили водительские права. Речь идет о юных велосипедистах, отмечают в региональном ГИБДД.
В течение двух часов ребятишки проходили обучение на острове Татышев. Они изучали не только теорию, но и оттачивали навыки вождения. Каждый получил экзаменационный лист, куда выставлялись оценки.
«Экзамен ничуть не отличался от обычной сдачи на права. Дети показывали автоинспекторам, где можно кататься на велосипедах, называли значения дорожных знаков, изучали устройство двухколесного транспорта, а также сдавали экзамен по фигурному вождению велосипеда», — рассказали в пресс-службе полка ДПС Красноярска.
Пока права выданы только 40 ребятишкам. В дальнейшем пройти обучение смогут и другие желающие.
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