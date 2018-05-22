Состоявший в украинской банде экс-мэр Ялты задержан

В Москве задержали состоявшего в украинской банде бывшего мэра Ялты

Москве оперативники МВД задержали бывшего мэра Ялты Андрея Ростенко . Как рассказал Ленте.ру источник в правоохранительных органах, это было сделано в рамках ранее возбужденного уголовного дела по злоупотреблению должностными полномочиями.

В настоящий момент задержанный доставлен к следователю, решается вопрос о предъявлении ему обвинения.

По оперативным данным, Ростенко входил в организованную преступную группировку «Греки» города Симферополя , был бойцом в ОПГ. После вступления в должность мэра в ноябре 2014 года его действия были направлены на поддержку незаконного отчуждения земель в пользу банды. 7 июля он покинул свой пост.

Собеседник Ленты.ру уточняет, что тогда был установлен один эпизод преступления, однако на данный момент следователи установили еще несколько фактов незаконной деятельности Ростенко.

Официальные представители правоохранительных органов от комментариев воздерживаются.