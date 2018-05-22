Ещё
В Новосибирске у ребенка украли IPhone 8 plus
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Новосибирске у ребенка украли IPhone 8 plus 

АиФ-Новосибирск 1 час назад
Фото: АиФ-Новосибирск
Новосибирские полицейские раскрыли кражу дорогого смартфона. 9 января в кафе Центрального района Новосибирска, неизвестный похитил из кармана куртки стоящего у кассы несовершеннолетнего посетителя смартфон IPhone 8 plus. И тут же убежал. Между тем, смартфон стоил 50 тысяч рублей.
Сотрудники УгРо изъяли видеозапись с камер видеонаблюдения, благодаря которой удалось установить личность подозреваемого. Вором оказался 39-летний новосибирец, который раньше уже был судим за совершение аналогичных преступлений. Мужчину задержали и заключили под стражу. Сейчас уголовное дело с обвинительным заключением, утвержденным прокурором, направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по НСО.
АиФ-Новосибирск: последние новости
Новосибирцы похищали и грабили сирот Молодой отец в НСО задолжал своему ребенку 90 тысяч рублей В НСО в воскресенье четверо мужчин пострадали из-за алкоголя
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп придумал, как обрушить «Северный поток — 2»198
Обезображена до неузнаваемости16
Сотрудники Мариинки массово госпитализированы4
Кубанское село потрясло жестокое убийство460
Россияне получат новые платежки ЖКХ80
Видео
01:36
CNBC рассказал о провале «ракеты Путина»
Оружие Наука и техника
01:18
ВСУ решили «затянуть петлю» вокруг Донецка
Украина Армия
01:03
Рада призвала к уничтожению Крымского моста
В мире Украина
01:18
Госдума приняла законопроект о контрсанкциях
Политика
01:08
Букет Путина вызвал бурную реакцию среди журналисток
Общество
01:36
Названы причины «провала» «ракет Путина»
Армия Оружие
02:23
Что известно об атаке на российскую базу в Сирии
Армия Статьи
04:22
Пострадавшей Аллегровой вернули надежду
Шоу-бизнес
04:52
Кудрину отказали в поддержке
Политика
03:14
Пост Самойловой напугал поклонников
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение