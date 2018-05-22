В Новосибирске у ребенка украли IPhone 8 plus 

Новосибирские полицейские раскрыли кражу дорогого смартфона. 9 января в кафе Центрального района Новосибирска, неизвестный похитил из кармана куртки стоящего у кассы несовершеннолетнего посетителя смартфон IPhone 8 plus. И тут же убежал. Между тем, смартфон стоил 50 тысяч рублей.
Сотрудники УгРо изъяли видеозапись с камер видеонаблюдения, благодаря которой удалось установить личность подозреваемого. Вором оказался 39-летний новосибирец, который раньше уже был судим за совершение аналогичных преступлений. Мужчину задержали и заключили под стражу. Сейчас уголовное дело с обвинительным заключением, утвержденным прокурором, направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по НСО.