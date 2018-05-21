Новости о коррупции за 21 мая 

Антикоррупционная политика
Медведев решил заняться непомерными расходами госкорпораций
Во вновь сформированном правительстве РФ заявили о необходимости оптимизировать бюджетные расходы. Особое внимание премьер-министр Дмитрий Медведев решил обратить на расходы госкорпораций и госкомпаний, с которыми «очень много проблем».
В аппарате бизнес-омбудсмена выросло число жалоб от предпринимателей на уголовные дела
В общем потоке обращений к уполномоченному по правам предпринимателей при президенте Борису Титову заметен резкий рост обращений по уголовной тематике, подсчитали в его аппарате.
Борьба с коррупцией
«Лучший следователь МВД» попалась на миллионной взятке
Сотрудники Управления собственной безопасности ГУ МВД России по Московской области задержали за взятку следователя УМВД России по городскому округу Истра.
Бастрыкина просят допросить губернатора Воробьева по делу о вымогательстве 350 млн Представители подмосковной компании «Капитал плюс» информируют главу Следственного комитета России Александра Бастрыкина о фактах, которые могут свидетельствовать о заинтересованности губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва в схемах, имеющих признаки коррупции.
Подполковник балашихинской полиции хотел за деньги «решить вопрос» с руководством УФСИН России по Московской области, чтобы осужденного за наркотики мужчину этапировали в близлежащий регион.
У матери «золотой судьи» Хахалевой обнаружили многомиллионный особняк
Роскошный особняк за 35 млн рублей недалеко от Рублевки достался в собственность пенсионерке Ольге Хахалевой, которая является матерью прославившейся в прошлом году «золотой судьи» с Кубани Елены Хахалевой. При этом официальные доходы матери и дочки не покрывают и десятой части стоимости элитной недвижимости.