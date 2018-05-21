Новости о коррупции за 21 мая

Антикоррупционная политика

Медведев решил заняться непомерными расходами госкорпораций

Во вновь сформированном правительстве РФ заявили о необходимости оптимизировать бюджетные расходы. Особое внимание премьер-министр Дмитрий Медведев решил обратить на расходы госкорпораций и госкомпаний, с которыми «очень много проблем».

В аппарате бизнес-омбудсмена выросло число жалоб от предпринимателей на уголовные дела

В общем потоке обращений к уполномоченному по правам предпринимателей при президенте Борису Титову заметен резкий рост обращений по уголовной тематике, подсчитали в его аппарате.

Борьба с коррупцией

«Лучший следователь МВД» попалась на миллионной взятке

Бастрыкина просят допросить губернатора Воробьева по делу о вымогательстве 350 млн Представители подмосковной компании «Капитал плюс» информируют главу Следственного комитета России Александра Бастрыкина о фактах, которые могут свидетельствовать о заинтересованности губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва в схемах, имеющих признаки коррупции.

Глава уголовного розыска подмосковной Балашихи заподозрен в даче взятки сотруднику ФСИН

Подполковник балашихинской полиции хотел за деньги «решить вопрос» с руководством УФСИН России по Московской области, чтобы осужденного за наркотики мужчину этапировали в близлежащий регион.

У матери «золотой судьи» Хахалевой обнаружили многомиллионный особняк