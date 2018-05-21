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В Югре задержан тренер, подозреваемый в изнасиловании 8-летней девочки
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В Югре задержан тренер, подозреваемый в изнасиловании 8-летней девочки 

АиФ Югра 21 мая 2018
Фото: АиФ Югра
В одном из муниципалитетов Югры задержан мужчина, который подозревается в насилии над 8-летней девочкой.
В пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югре рассказали: «По подозрению в совершении преступления задержан мужчина 1955 года рождения, работающий тренером в одной из спортивных школ. Ему уже предъявлено обвинение». Обвиняется мужчина по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ.
Следственный комитет РФ по ХМАО проводит расследование по делу, чтобы выяснить все обстоятельства преступления. По ходатайству следствия обвиняемый заключен под стражу.
Если вина мужчины будет доказана, то ему может грозить лишение свободы на срок от двенадцати до двадцати лет.
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