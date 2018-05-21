В ХМАО задержали тренера по подозрению в изнасиловании девочки 

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Тренер задержан по подозрению в изнасиловании девочки в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре (ХМАО-Югре). Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.
"Следственными органами СК России по ХМАО-Югре возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста». По подозрению в совершении преступления задержан мужчина 1955 года рождения, работающий тренером в одной из спортивных школ. Ему уже предъявлено обвинение", — говорится в сообщении.
По данным ведомства, сейчас проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств преступления. «По ходатайству следствия обвиняемый заключен под стражу», — заключили в пресс-службе.