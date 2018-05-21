Ещё
В ХМАО задержали тренера по подозрению в изнасиловании девочки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В ХМАО задержали тренера по подозрению в изнасиловании девочки 

ТАСС 21 мая 2018
МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Тренер задержан по подозрению в изнасиловании девочки в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре (ХМАО-Югре). Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.
"Следственными органами СК России по ХМАО-Югре возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста». По подозрению в совершении преступления задержан мужчина 1955 года рождения, работающий тренером в одной из спортивных школ. Ему уже предъявлено обвинение", — говорится в сообщении.
По данным ведомства, сейчас проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств преступления. «По ходатайству следствия обвиняемый заключен под стражу», — заключили в пресс-службе.
ТАСС: последние новости
Источник: бывшего мэра Ялты Андрея Ростенко задержали в Москве В Уфе женщина скончалась после пластической операции Администрация Кемерова: здания ТЦ "Зимняя вишня" находятся под арестом
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россию обязали выплатить 2 млрд евро296
Россия не поверила в заявление Юлии Скрипаль146
Захарова отреагировала на заявление Юлии Скрипаль163
У Иерусалима отбирают «Евровидение»51
Зачем США бомбят нефтяные скважины в Сирии57
Видео
00:54
У Иерусалима отбирают «Евровидение»
Шоу-бизнес Статьи
01:26
Захарова отреагировала на заявление Юлии Скрипаль
Политика
03:15
Порошенко заплатил за встречу с Трампом
Украина В мире
03:14
Самойлову не пустили на собственное выступление
Шоу-бизнес
01:18
Анонсированы новые санкции против России
Политика
00:43
Полицейский избил нерасторопного подростка
Происшествия
01:03
«Калашников» показал «Витязя» в действии
Другое
01:43
Украинские морпехи устроили Порошенко демарш
Украина В мире
01:34
Армия США оказалась в зоне риска
Армия
01:26
Скрипаль дала первое после отравления интервью
В мире Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение