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Почти 20 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы
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Почти 20 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы 

Агентство «Москва» 58 минут назад
Об этом сообщает сервис «Яндекс. Расписания».
Так, в Домодедово четыре рейса задержано и два отменено. В Шереметьево задержали пять рейсов.
В свою очередь во Внуково задержано семь рейсов.
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