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Почти 20 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы
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Почти 20 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы
Агентство «Москва»
58 минут назад
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Об этом сообщает сервис «Яндекс. Расписания».
Так, в
Домодедово
четыре рейса задержано и два отменено. В
Шереметьево
задержали пять рейсов.
В свою очередь во
Внуково
задержано семь рейсов.
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