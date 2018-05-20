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ИГ взяло на себя ответственность за атаку на церковь
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ИГ взяло на себя ответственность за атаку на церковь 

News.ru 1 час назад
Террористы ИГ (группировка запрещена в РФ) взяли на себя ответственность за нападение на церковь Архангела Михаила в Грозном. При атаке погибли три человека.
В Грозном четверо человек напали на церковь Архангела Михаила. Боевики принесли с собой бутылки с зажигательной смесью, ножи, топорики и обрез. В церкви в это время находились прихожане, и нападавшие предприняли попытку захвата. Началась спецоперация, в ходе которой погибло двое полицейских и прихожанин. Согласно информации РИА Новости, все четыре нападавших уничтожены.
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