Ещё
Спецслужбы Йемена задержали одного из главарей ИГ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Спецслужбы Йемена задержали одного из главарей ИГ 

RT на русском 46 минут назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Спецслужбы Йемена задержали одного из главарей террористической организации «Исламское государство»* Амира Даки.
Об этом сообщает Al Arabiya со ссылкой на Министерство внутренних дел страны.
Ранее первый заместитель начальника Главного разведывательного управления Генштаба России вице-адмирал Игорь Костюков заявил, что лидер террористической группировки «Исламское государство» Абу-Бакр аль-Багдади, скорее всего, скрывается в Ираке.
* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
RT на русском: последние новости
СМИ: Родители напавшего на прохожих в Париже помещены под стражу Следствие отпускает Малобродского под подписку о невыезде Врачи рассказали о состоянии Малобродского
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Букет Путина для Меркель посчитали «оскорблением»414
Алла Пугачева: «Все, хватит, надоело!»107
В России резко снизились цены на iPhone26
Свадьба принца Гарри не обошлась без конфуза348
Для Запада прозвучал тревожный звонок210
Видео
03:08
Скандал у Соловьева: «Крым не потерян для Украины»
Общество
03:04
«В вопросе принадлежности Крыма поставлена точка»
Политика
00:18
Штаб Навального учредил партию без него
Политика
00:15
Появилось видео с места атаки боевиков на церковь
Происшествия
01:36
Украина завершила испытания ракетного комплекса «Скиф»
Армия В мире
00:50
Выяснилось, к чему приведет выход Украины из СНГ
Украина Статьи
00:15
Бородина исчезла после трагедии
Шоу-бизнес
04:19
Ярош сдал убийц комбата Мамая
Украина Статьи
01:24
В Москве задует и загромыхает
Общество Новости Москвы
00:26
Траур на Кубе: почему упал Boeing
Происшествия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение