Спецслужбы Йемена задержали одного из главарей ИГ 

Спецслужбы Йемена задержали одного из главарей террористической организации «Исламское государство»* Амира Даки.
Об этом сообщает Al Arabiya со ссылкой на Министерство внутренних дел страны.
Ранее первый заместитель начальника Главного разведывательного управления Генштаба России вице-адмирал Игорь Костюков заявил, что лидер террористической группировки «Исламское государство» Абу-Бакр аль-Багдади, скорее всего, скрывается в Ираке.
* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.