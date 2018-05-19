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Более 20 рейсов отменили и задержали в столичных аэропортах в субботу
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"Вторжение в Россию станет кошмаром"

Более 20 рейсов отменили и задержали в столичных аэропортах в субботу 

РИАМО 16 минут назад
В московских аэропортах «Домодедово», «Шереметьево» и «Внуково» днем в субботу отменили и задержали свыше 20 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс. Расписания».
Так, во «Внукове» задержаны три рейса, два отменили. В «Домодедове» четыре рейса задержаны, восемь отменены, в «Шереметьеве» задержали пять рейсов.
В подмосковном аэропорту «Жуковский» отменен один рейс, задержанных нет.
В столице в субботу может выпасть 18 миллиметров осадков, что составляет порядка 35% от месячной нормы в мае.
В Подмосковье и Москве объявили «желтый» уровень опасности на субботу из-за сильных порывов ветра до 17 метров в секунду и грозы.
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