Более 20 рейсов отменили и задержали в столичных аэропортах в субботу

«Шереметьево» и В московских аэропортах «Домодедово» «Внуково» днем в субботу отменили и задержали свыше 20 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс. Расписания».

Так, во «Внукове» задержаны три рейса, два отменили. В «Домодедове» четыре рейса задержаны, восемь отменены, в «Шереметьеве» задержали пять рейсов.

В подмосковном аэропорту «Жуковский» отменен один рейс, задержанных нет.

В столице в субботу может выпасть 18 миллиметров осадков, что составляет порядка 35% от месячной нормы в мае.