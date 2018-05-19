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В Ирландии вышли на след убийц уроженки России
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Полиция Ирландии вышла на след убийц уроженки России 

ТВ Центр 10 часов назад
Фото: ТВ Центр
Ирландская полиция вышла на след предполагаемых убийц 14-летнего подростка на западе Дублина. По данным СМИ, жертвой стала уроженка России. Российские дипломаты в настоящее время устанавливают личность и гражданство погибшей.
Полиция Ирландии обнаружила следы ДНК предполагаемых убийц 14-летней уроженки России Анастасии Кригель. По мнению следователей, она могла быть знакома с ними, сообщает национальный телеканал RTE.
Тело россиянки с многочисленными следами побоев было обнаружено в западном пригороде Дублина 17 мая. Оно находилось на заброшенной ферме в километре от того места, где Анастасию видели в последний раз в компании подростков.
Как сообщает ТАСС, посольство России направило в полицию Ирландии запрос о личности убитой. По данным местных СМИ, Анастасия проживала в стране с двух лет. Ее мать ирландка, приемный отец — француз.
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