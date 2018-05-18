В Чувашии директор автозаправки снова не выдает зарплату сотрудникам

Следователи Чувашии возбудили уголовное дело в отношении директора автозаправки, который во второй раз подозревается в невыдаче заработной платы сотрудникам. Об этом сообщает СУ СКР республики.

С сентября 2016 года по настоящее время бизнесмен не выплачивал зарплату 3 работникам. Общая сумма долга составила более 300 тыс. рублей. Отметим, что мужчина имел возможность погасить задолженность. За указанный период он предоставил заем самому себе на сумму более 850 тыс. рублей. Кроме того, получил из кассы организации около 670 тыс. рублей.

На данный момент расследование уголовного дела продолжается. Кстати, ранее предприниматель уже был судим за совершение аналогичного преступления в отношении 33 подчиненных. Он задолжал им более 1,5 млн рублей. Сейчас долг перед ними погашен на сумму более 1, 2 млн рублей. Также суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 180 тыс. рублей.