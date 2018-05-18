Создатели финансовой пирамиды обманули жителей Таганрога на шесть миллионов рублей

Городской суд Таганрога осудил создателей фирмы «РусьКапитал» Олега Садовникова и Юлию Годину за мошенничество. По информации пресс-службы суда, предприниматели «кинули» жителей города на шесть миллионов рублей.

— В 2014 году Садовников и Година создали в Таганроге ООО «РусьКапитал». Под предлогом трейдерской деятельности они около года брали деньги у граждан, обещая им ежемесячную выплату высоких процентов, — сообщает Таганрогский городской суд.

Затем злоумышленники переводили деньги на личные банковские счета и карты и тратили на свои нужды. От деятельности лжетрейдеров пострадали 59 человек. Общая сумма ущерба составила почти шести миллионов рублей.