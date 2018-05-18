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Создатели финансовой пирамиды обманули жителей Таганрога на шесть миллионов рублей
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Создатели финансовой пирамиды обманули жителей Таганрога на шесть миллионов рублей 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
Городской суд Таганрога осудил создателей фирмы «РусьКапитал» Олега Садовникова и Юлию Годину за мошенничество. По информации пресс-службы суда, предприниматели «кинули» жителей города на шесть миллионов рублей.
— В 2014 году Садовников и Година создали в Таганроге ООО «РусьКапитал». Под предлогом трейдерской деятельности они около года брали деньги у граждан, обещая им ежемесячную выплату высоких процентов, — сообщает Таганрогский городской суд.
Затем злоумышленники переводили деньги на личные банковские счета и карты и тратили на свои нужды. От деятельности лжетрейдеров пострадали 59 человек. Общая сумма ущерба составила почти шести миллионов рублей.
Садовникова приговорили к шести годам колонии строгого режима и штрафу в 300 тысяч рублей. Годиной вынесли более мягкий приговор — пять лет колонии общего режима и штраф в 200 тысяч рублей. Обоим на три года запретили заниматься коммерческой деятельностью.
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