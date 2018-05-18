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«Фото отправил супруге». Тюменца судят за поджог собственной квартиры
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«Фото отправил супруге». Тюменца судят за поджог собственной квартиры 

РИА «ФедералПресс» 27 минут назад
В Тюмени в суд передано уголовное дело в отношении местного жителя, который после ссоры с женой поджог собственную квартиру. Фото полыхающей комнаты он отправил жене и скрылся.
Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 167 УК РФ («умышленные уничтожение и повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба, совершенные путем поджога») и частью 2 статьи 158 УК РФ («кража»), пишет портал «Megatyumen.ru».
«Прокуратура Центрального округа г. Тюмени утвердила по данному уголовному делу обвинительный заключение и направила материалы дела в Центральный районный суд г. Тюмени для рассмотрения по существу», — отмечают в пресс-службе ведомства.
Пожар в многоэтажке по улице Избышева произошел вечером 8 января. Огнем была повреждена не только квартира мужчины, но и соседняя, а также подъезд. Поджигатель был задержан 28 февраля, 1 марта по решению суда он был заключен под стражу.
Как выяснили сотрудники правоохранительных органов, в сентябре 2017 года мужчина выгнал из квартиры жену с двумя детьми, супруги подали на развод. В январе в состоянии алкогольного опьянения тюменец поджег зажигалкой штору на кухне, а затем диван.
«Фото горевшей шторы и сообщение о пожаре он направил супруге, после чего скрылся. Женщина сообщила в полицию и приехала в квартиру, которая была выжжена и залита водой в результате тушения пожара», — поясняют в ведомстве.
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