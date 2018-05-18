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Стал известен ущерб от пожара на стоянке автобусов в Южном Бутове
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Стал известен ущерб от пожара на стоянке автобусов в Южном Бутове 

Южное Бутово 1 час назад
Фото: Южное Бутово
Компании, чьи автобусы сожгли в мае 2018 года в столичном районе Южное Бутово, понесли ущерб на общую сумму более 150 млн руб. Об этом сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
В ночь на 4 мая на ул. Типографская в районе д. 10А неизвестные полностью сожгли 17 автобусов. Компании-владельцы автобусов понесли ущерб от 11 до 127 млн руб.
В результате общий объем ущерба составил около 154 млн руб. По факту поджога было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества». В рамках уголовного дела назначен ряд экспертиз.
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