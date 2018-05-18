В Марий Эл двое детей погибли при пожаре в частном доме

Информация о пожаре в частном доме на улице Первомайской поступила в пятницу в 09.38 мск.

"На месте пожара в поселке Морки обнаружены тела двоих маленьких детей. На месте происшествия работает следственная группа. Дети маленькие, дошкольники", — сообщили в СУ СК.

По предварительным данным регионального СК, 18 мая в частном доме находились два мальчика пяти и семи лет и две девочки трех и четырех лет. Родители детей временно отсутствовали. В результате пожара девочки погибли, мальчики не пострадали. Звениговским межрайонным следственным отделом регионального СУСК проводится доследственная проверка.