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Суд объявил бессрочный перерыв в рассмотрении иска Саакашвили к Порошенко
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Суд объявил бессрочный перерыв в рассмотрении иска Саакашвили к Порошенко 

ТАСС 2 часа назад
КИЕВ, 18 мая. /ТАСС/. Кассационный административный суд Верховного суда Украины назначил экспертизу почерка Михаила Саакашвили и объявил бессрочный перерыв для организации ее проведения в деле по иску лидера «Движения новых сил» к президенту Украины Петру Порошенко о признании незаконным указа о лишении его гражданства.
Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в пятницу адвокат Павел Богомазов.
"Сегодня суд назначил проведение экспертизы почерка Михаила Саакашвили, в связи с чем обратился в миграционную службу, администрацию Одесской области для получения оригиналов документов с его подписью", — сказал он.
Защита также просила суд привлечь эксперта из Нидерландов, который возьмет образец почерка Саакашвили. Для организации этой процедуры в суде объявлен бессрочный перерыв. «Госорганы предоставят суду документы в течение 10 дней, а через две недели суд должен назначить новую дату заседания», — уточнил Богомазов.
Ранее суд допросил главу и представителей Миграционной службы Украины в качестве свидетелей по делу, после чего перешел к изучению письменных доказательств. Суд также отказался удовлетворить просьбу защиты Саакашвили о личном участии Порошенко в заседании.
В мае 2015 года Саакашвили получил гражданство Украины, а в декабре 2015 года было прекращено его грузинское гражданство. 26 июля 2017 года Порошенко лишил его украинского гражданства. Лидер «Движения новых сил» 12 февраля этого года был задержан в Киеве, а затем выдворен в Польшу. Государственная пограничная служба Украины запретила ему въезд в страну до 2021 года.
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