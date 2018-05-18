Суд объявил бессрочный перерыв в рассмотрении иска Саакашвили к Порошенко

КИЕВ, 18 мая. / ТАСС /. Кассационный административный суд Верховного суда Украины назначил экспертизу почерка Михаила Саакашвили и объявил бессрочный перерыв для организации ее проведения в деле по иску лидера «Движения новых сил» к президенту Украины Петру Порошенко о признании незаконным указа о лишении его гражданства.

Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в пятницу адвокат Павел Богомазов.

"Сегодня суд назначил проведение экспертизы почерка Михаила Саакашвили, в связи с чем обратился в миграционную службу, администрацию Одесской области для получения оригиналов документов с его подписью", — сказал он.

Защита также просила суд привлечь эксперта из Нидерландов , который возьмет образец почерка Саакашвили. Для организации этой процедуры в суде объявлен бессрочный перерыв. «Госорганы предоставят суду документы в течение 10 дней, а через две недели суд должен назначить новую дату заседания», — уточнил Богомазов.

Ранее суд допросил главу и представителей Миграционной службы Украины в качестве свидетелей по делу, после чего перешел к изучению письменных доказательств. Суд также отказался удовлетворить просьбу защиты Саакашвили о личном участии Порошенко в заседании.