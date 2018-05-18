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В ООН назвали убийства палестинцев в Газе нарушением Женевской конвенции
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В ООН назвали убийства палестинцев в Газе нарушением Женевской конвенции
РИА Новости
1 час назад
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УБИЙСТВА ПАЛЕСТИНЦЕВ, СОВЕРШЕННЫЕ ВОЕННЫМИ
ИЗРАИЛЯ
, МОГУТ РАСЦЕНИВАТЬСЯ КАК ПРЕДНАМЕРЕННЫЕ, ЭТО НАРУШЕНИЕ ЖЕНЕВСКОЙ КОНВЕНЦИИ — ГЛАВА УВКПЧ ООН
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