Двое детей погибли во время пожара в Забайкалье

"По данным следствия, трагедия произошла в четверг. Женщина вышла из дома, оставив без присмотра годовалую дочь и четырехлетнего сына. По предварительным данным, в этот момент из-за неисправной электропроводки в доме произошел пожар. Когда женщина вернулась в дом, она вынесла детей на улицу, однако спасти их жизни не удалось", — сказал Марков.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение по неосторожности смерти двум людям"). Следователи осмотрели дом, в котором произошел пожар, назначены судебная пожарно-техническая и судебно— медицинские экспертизы. Расследование продолжается.

Село Сбега находится в Могочинском районе Забайкальского края, примерно в 450 км от Читы. Проживают около 1,8 тыс. человек.