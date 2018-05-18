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Двое детей погибли во время пожара в Забайкалье
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Сергей Мавроди «отдохнул и воскрес»
Сергей Мавроди «отдохнул и воскрес»

Двое детей погибли во время пожара в Забайкалье 

ТАСС 42 минуты назад
ЧИТА, 18 мая. /ТАСС/. Двое детей погибли во время пожара в частном доме в селе Сбега Забайкальского края. Возбуждено уголовное дело, сообщил в пятницу журналистам пресс-секретарь регионального Следственного управления СК РФ Егор Марков.
"По данным следствия, трагедия произошла в четверг. Женщина вышла из дома, оставив без присмотра годовалую дочь и четырехлетнего сына. По предварительным данным, в этот момент из-за неисправной электропроводки в доме произошел пожар. Когда женщина вернулась в дом, она вынесла детей на улицу, однако спасти их жизни не удалось", — сказал Марков.
Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение по неосторожности смерти двум людям"). Следователи осмотрели дом, в котором произошел пожар, назначены судебная пожарно-техническая и судебно— медицинские экспертизы. Расследование продолжается.
Село Сбега находится в Могочинском районе Забайкальского края, примерно в 450 км от Читы. Проживают около 1,8 тыс. человек.
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