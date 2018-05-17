Замглавы минлесхоза Пензенской области задержан по подозрению в незаконной рубке леса

ПЕНЗА , 17 мая. / ТАСС /. Уголовное дело по статье о незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере возбуждено в отношении заместителя министра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области , чиновник задержан. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе СУ СКР по региону.

"В отношении заместителя министра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК РФ — «Незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере, совершенная группой лиц по предварительному сговору», — говорится в сообщении.

По данным следствия, преступление было совершено в июне-декабре 2016 года, когда чиновник занимал должность начальника отдела воспроизводства, лесоразведения и защиты леса управления лесного хозяйства. В пресс-службе СУ СКР отказались назвать имя задержанного чиновника. Должность начальника отдела в 2016 году занимал Вячеслав Лебедев , который в настоящее время является замминистра — начальником управления лесного хозяйства.

"В настоящее время замминистра задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения", — говорится в сообщении. По версии следствия, чиновник организовал и совершил совместно с замдиректора и мастером «Юрсовского лесхоза» и директором «Кададинского лесничества» незаконную рубку сосны на территории Кузнецкого и Сосновоборского районов Пензенской области.

"Незаконная рубка проведена под видом проведения санитарно-оздоровительного мероприятия — сплошной санитарной рубки лесных насаждений — на основании подложных документов, в которых содержались недостоверные сведения о состоянии лесных насаждений", — говорится в сообщении. Лесные насаждения были вырублены на площади 17,8 га, причиненный ущерб составил более 90 млн рублей.

Директору «Кададинского лесничества» ранее предъявили обвинение в пособничестве незаконной рубке, а замдиректору и мастеру «Юрсовского лесхоза» — в незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере.