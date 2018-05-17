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Замглавы минлесхоза Пензенской области задержан по подозрению в незаконной рубке леса
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Замглавы минлесхоза Пензенской области задержан по подозрению в незаконной рубке леса 

ТАСС 2 часа назад
ПЕНЗА, 17 мая. /ТАСС/. Уголовное дело по статье о незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере возбуждено в отношении заместителя министра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области, чиновник задержан. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе СУ СКР по региону.
"В отношении заместителя министра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК РФ — «Незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере, совершенная группой лиц по предварительному сговору», — говорится в сообщении.
По данным следствия, преступление было совершено в июне-декабре 2016 года, когда чиновник занимал должность начальника отдела воспроизводства, лесоразведения и защиты леса управления лесного хозяйства. В пресс-службе СУ СКР отказались назвать имя задержанного чиновника. Должность начальника отдела в 2016 году занимал Вячеслав Лебедев, который в настоящее время является замминистра — начальником управления лесного хозяйства.
"В настоящее время замминистра задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения", — говорится в сообщении. По версии следствия, чиновник организовал и совершил совместно с замдиректора и мастером «Юрсовского лесхоза» и директором «Кададинского лесничества» незаконную рубку сосны на территории Кузнецкого и Сосновоборского районов Пензенской области.
"Незаконная рубка проведена под видом проведения санитарно-оздоровительного мероприятия — сплошной санитарной рубки лесных насаждений — на основании подложных документов, в которых содержались недостоверные сведения о состоянии лесных насаждений", — говорится в сообщении. Лесные насаждения были вырублены на площади 17,8 га, причиненный ущерб составил более 90 млн рублей.
Директору «Кададинского лесничества» ранее предъявили обвинение в пособничестве незаконной рубке, а замдиректору и мастеру «Юрсовского лесхоза» — в незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере.
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