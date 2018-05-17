Отец троих детей, погибших на пожаре в Нижегородской области, признан виновным в их смерти

Пожар произошел 9 февраля 2018 года в однокомнатной квартире в одном из домов Кстовского района Нижегородской области, где осужденный проживал с супругой и тремя сыновьями — 2012, 2013 и 2017 годов рождения. Утром один из мальчиков достал из кармана отцовских брюк зажигалку, чтобы поиграть, и случайно поджег постельное белье. В результате пожара он и трое его братьев погибли. Следователи установили, что подсудимый знал, что его дети осведомлены о том, где хранится зажигалка, но не сделал ничего, чтобы они не смогли ей воспользоваться.

"Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде двух лет четырех месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Приговор в законную силу не вступил", — говорится в сообщении.