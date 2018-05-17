Нижегородца будут судить за незаконное получение страховых выплат на 11 млн рублей

Жителя Нижнего Новгорода будут судить за незаконное получение социальных и страховых выплат на сумму более 11 млн рублей, сообщили в пресс-службе МВД России.

По данным следствия, с 2007 по 2013 годы 44-летний мужчина заключил с банками ипотечные и кредитные договоры на покупку и строительство недвижимости на общую сумму более 24 млн рублей. Помимо этого, он застраховал на аналогичную сумму свои жизнь, здоровье и трудоспособность.

«Впоследствии обвиняемым было перенесено незначительно хирургическое вмешательство, предусматривающее исследование удаленного у него биоматериала. Воспользовавшись случаем, мужчина заменил свой биоматериал на образцы, полученные от человека с онкологическим заболеванием. Введенные в заблуждение члены экспертного состава медико-социальной экспертизы, исследовав подложные биоматериалы, установили ему II группу инвалидности по общему заболеванию. Используя незаконно полученные документы, обвиняемый получил от нескольких страховых компаний выплаты в сумме более 11 миллионов рублей, которыми распорядился по своему усмотрению», — отмечается в релизе.

Еще 14 млн рублей мужчина не успел получить. Кроме того, все это время он незаконно получал пенсию по инвалидности.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.