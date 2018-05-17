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Нижегородца будут судить за незаконное получение страховых выплат на 11 млн рублей
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Нижегородца будут судить за незаконное получение страховых выплат на 11 млн рублей 

Банки.ру 50 минут назад
Жителя Нижнего Новгорода будут судить за незаконное получение социальных и страховых выплат на сумму более 11 млн рублей, сообщили в пресс-службе МВД России.
По данным следствия, с 2007 по 2013 годы 44-летний мужчина заключил с банками ипотечные и кредитные договоры на покупку и строительство недвижимости на общую сумму более 24 млн рублей. Помимо этого, он застраховал на аналогичную сумму свои жизнь, здоровье и трудоспособность.
«Впоследствии обвиняемым было перенесено незначительно хирургическое вмешательство, предусматривающее исследование удаленного у него биоматериала. Воспользовавшись случаем, мужчина заменил свой биоматериал на образцы, полученные от человека с онкологическим заболеванием. Введенные в заблуждение члены экспертного состава медико-социальной экспертизы, исследовав подложные биоматериалы, установили ему II группу инвалидности по общему заболеванию. Используя незаконно полученные документы, обвиняемый получил от нескольких страховых компаний выплаты в сумме более 11 миллионов рублей, которыми распорядился по своему усмотрению», — отмечается в релизе.
Еще 14 млн рублей мужчина не успел получить. Кроме того, все это время он незаконно получал пенсию по инвалидности.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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