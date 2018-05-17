В Долматовском районе мужчина пытался сжечь своих родственников

Стражи правопорядка задержали 42-летнего, ранее судимого жителя Долматовского района за попытку уничтожения имущества путем поджога (часть 3 статьи 30 и часть 2 статьи 167 УК РФ).

«Инцидент произошел после конфликта на фоне личных неприязненных отношений, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения решил поджечь дом своих родственников. Несмотря на то, что в доме находились хозяева, мужчина облил дом бензином и поджог его. Хозяевам удалось предотвратить возгорание, к счастью, никто из жильцов дома не пострадал», — рассказали ИА «Уральский меридиан» в пресс-службе УМВД России по Курганской области

Санкция части 2 статьи 167 УК РФ предусматривает следующие виды наказания: принудительные работы на срок до 5 лет либо лишение свободы на тот же срок.