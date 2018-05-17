Москвичка заявила о краже миллиона рублей, но внезапно исчезла

В полицию поступило сообщение о краже денег с банковской карты жительницы Москвы и ее матери. Когда сотрудники начали расследование, то внезапно заявительница пропала. Об этом сообщил «360» источник в правоохранительных органах

15 мая москвичка сообщила правоохранителям, что с ее карты списали миллион рублей. В это время гражданка отдыхала в Сочи . Ее мама тоже пострадала — у нее также украли деньги.

Полиция начала выяснять обстоятельства кражи и позвонила заявительнице по телефону для подробной информации, однако на телефон никто не отвечал. Сотрудники поехали в квартиру по указанному адресу, но никто не открыл дверь.

Проводится проверка.

Накануне мужчина заявил в полицию о списании с его карты 2,5 миллиона рублей. Москвич рассказал, что деньги украли еще в 2017 году, но почему-то пожаловался в органы только 10 мая.