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Москвичка заявила о краже миллиона рублей, но внезапно исчезла
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Москвичка заявила о краже миллиона рублей, но внезапно исчезла 

360tv.ru 28 минут назад
В полицию поступило сообщение о краже денег с банковской карты жительницы Москвы и ее матери. Когда сотрудники начали расследование, то внезапно заявительница пропала. Об этом сообщил «360» источник в правоохранительных органах.
15 мая москвичка сообщила правоохранителям, что с ее карты списали миллион рублей. В это время гражданка отдыхала в Сочи. Ее мама тоже пострадала — у нее также украли деньги.
Полиция начала выяснять обстоятельства кражи и позвонила заявительнице по телефону для подробной информации, однако на телефон никто не отвечал. Сотрудники поехали в квартиру по указанному адресу, но никто не открыл дверь.
Проводится проверка.
Накануне мужчина заявил в полицию о списании с его карты 2,5 миллиона рублей. Москвич рассказал, что деньги украли еще в 2017 году, но почему-то пожаловался в органы только 10 мая.
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