На Украине ищут банду «спецназовцев», ограбивших ювелирный магазин в Херсоне (ВИДЕО)

Полиция Украины объявила в розыск пятерых соучастников дерзкого разбойного нападения на ювелирный магазин в Херсоне . Злоумышленники были вооружены автоматическим оружием и экипированы как бойцы подразделений специального назначения.

Преступление было совершено 14 мая в торгово-развлекательном центре, где находился ювелирный магазин. Спустя два дня полиция на официальном сайте

опубликовала видео нападения, замаскированного под спецоперацию силовиков.

На снятых кадрах видно, как четверо злоумышленников в касках, бронежилетах, специальном обмундировании и с автоматическим оружием в руках вбежали в здание торгового центра, а их сообщник с автоматом остался снаружи. Он не прятался и не пытался не привлекать к себе внимание. «Спецназовец» спокойно расхаживал возле большой освещенной стеклянной витрины в форме параллелепипеда, в которой был выставлен автомобиль. Прохожие, судя по их поведению, не обращали никакого внимания на грабителя, полагая, что все происходит в рамках закона.

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Камеры, установленные внутри торгового центра, зафиксировали, как «спецназовцы», размахивая автоматами, положили на пол посетителей, а затем вынесли из ювелирного магазина баулы с добычей и скрылись.

Полиции удалось быстро установить личности подозреваемых. Ими оказались А. В. Никитин, Т. А. Хрусталев, О. Р. Ахмадуллин, В. М. Федорак 1974 года рождения и О. Б. Дяченко 1968 года рождения. Ориентировку с фотографиями предполагаемых грабителей опубликовал на своей

страничке

в Facebook первый заместитель председателя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин

В ходе проведенных обысков по адресам проживания подозреваемых было изъято «значительное количество оружия, гранат, боеприпасов, драгоценностей», — добавил он. На ювелирных украшениях сохранились бирки. Также найдены рации, которые использовали грабители, спецодежда, их личные документы. Стражами порядка изъята компьютерная техника.

По словам Аброськина, поиски грабителей ведутся на территории Херсонской, Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской и Запорожской областей. Все полицейские подразделения в этих регионах переведены на усиленный режим несения службы.

Представитель полиции предупредил, что подозреваемые вооружены и опасны. При этом Аброськин подчеркнул, что ни один из подозреваемых не имеет отношения к силовым структурам, сотрудники которых принимали участие в боевых действиях с пророссийскими вооруженными формированиями на востоке Украины.

"Обычная банда, сформированная для совершения тяжких преступлений", — заверил Аброськин.

В полиции считают, что разыскиваемые совершили в течение 2016 и 2017 годов еще 17 аналогичных разбойных нападений на территории восьми областей Украины.