Обнаруженный предмет в учреждении на севере Москвы не представляет опасности

Сотрудники столичной полиции провели проверку по факту обнаружения бесхозного предмета в одной из организаций на севере Москвы , по результатам проверки предмет не представляет опасности, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.

Ранее в полицию поступило сообщение от сотрудников от организации, которая находится на улице Вучетича, об обнаружении в помещении бесхозного предмета.

«В ходе проверки выявлено, что найденный предмет опасности не представляет», — сказал собеседник агентства.

Как добавил источник в правоохранительных органах, найденным предметом оказались настольные часы.

Ранее ряд СМИ сообщил, что более 140 человек эвакуировали из городской поликлиники №6 в Москве на улице Вучетича, в который был найден подозрительный предмет.