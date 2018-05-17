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Обнаруженный предмет в учреждении на севере Москвы не представляет опасности
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Обнаруженный предмет в учреждении на севере Москвы не представляет опасности 

РИАМО 50 минут назад
Фото: riamo.ru
Сотрудники столичной полиции провели проверку по факту обнаружения бесхозного предмета в одной из организаций на севере Москвы, по результатам проверки предмет не представляет опасности, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.
Ранее в полицию поступило сообщение от сотрудников от организации, которая находится на улице Вучетича, об обнаружении в помещении бесхозного предмета.
«В ходе проверки выявлено, что найденный предмет опасности не представляет», — сказал собеседник агентства.
Как добавил источник в правоохранительных органах, найденным предметом оказались настольные часы.
Ранее ряд СМИ сообщил, что более 140 человек эвакуировали из городской поликлиники №6 в Москве на улице Вучетича, в который был найден подозрительный предмет.
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