СК возбудил дело против 15 судей Конституционного суда Украины из-за Крыма

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело против 15 судей Конституционного суда Украины , поскольку они признали декларацию о независимости Крыма несоответствующей украинской Конституции. Об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Она отметила, что в марте 2014 года была принята Декларация о независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя , а также проведен референдум, в котором жители региона высказались за воссоединение Крыма с Россией . Затем на основании заключенного международного договора Крым и Севастополь вошли в состав РФ.

«Этот договор признан Конституционным судом России соответствующим российской Конституции. Практически сразу же после этого судьи Конституционного суда Украины приняли решение о признании декларации о независимости Крыма несоответствующей Конституции Украины», — заявила Петренко.

По ее словам, следствие считает, что подобное решение носило дискриминационный характер и оно нарушило основополагающий принцип международного гуманитарного права, а именно — право народа на самоопределение, закрепленное в Уставе ООН , Международном пакте «О гражданских и политических правах», а также в решениях Международного суда ООН. Петренко напомнила, что в силу этого права все народы свободно устанавливают свой политический статус и свободно обеспечивают свое экономическое, социальное и культурное развитие.

«С учетом положений действующего российского законодательства, иностранные граждане, совершившие преступление в отношении российских граждан, подлежат уголовной ответственности по российскому Уголовному кодексу. Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в отношении судей Конституционного суда Украины Юрия Баулина, Василия Брынцева, Сергея Вдовиченко, Михаила Гультая, Михаила Запорожца, Александра Литвинова , Николая Мельника, Сергея Саса, Олега Сергейчука, Игоря Слиденко, Петра Стецюка, Александра Тупицкого, Натальи Шапталы, Станислава Шевчука и Виктора Шишкина», — сказала Петренко.

Она добавила, что судьи подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ст. 136 УК РФ — «нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина».