СК возбудил дело против 15 судей Конституционного суда Украины из-за Крыма 

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело против 15 судей Конституционного суда Украины, поскольку они признали декларацию о независимости Крыма несоответствующей украинской Конституции. Об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.
Она отметила, что в марте 2014 года была принята Декларация о независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя, а также проведен референдум, в котором жители региона высказались за воссоединение Крыма с Россией. Затем на основании заключенного международного договора Крым и Севастополь вошли в состав РФ.
«Этот договор признан Конституционным судом России соответствующим российской Конституции. Практически сразу же после этого судьи Конституционного суда Украины приняли решение о признании декларации о независимости Крыма несоответствующей Конституции Украины», — заявила Петренко.
По ее словам, следствие считает, что подобное решение носило дискриминационный характер и оно нарушило основополагающий принцип международного гуманитарного права, а именно — право народа на самоопределение, закрепленное в Уставе ООН, Международном пакте «О гражданских и политических правах», а также в решениях Международного суда ООН. Петренко напомнила, что в силу этого права все народы свободно устанавливают свой политический статус и свободно обеспечивают свое экономическое, социальное и культурное развитие.
«С учетом положений действующего российского законодательства, иностранные граждане, совершившие преступление в отношении российских граждан, подлежат уголовной ответственности по российскому Уголовному кодексу. Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в отношении судей Конституционного суда Украины Юрия Баулина, Василия Брынцева, Сергея Вдовиченко, Михаила Гультая, Михаила Запорожца, Александра Литвинова, Николая Мельника, Сергея Саса, Олега Сергейчука, Игоря Слиденко, Петра Стецюка, Александра Тупицкого, Натальи Шапталы, Станислава Шевчука и Виктора Шишкина», — сказала Петренко.
Она добавила, что судьи подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ст. 136 УК РФ — «нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина».