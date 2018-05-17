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«Чёрные риелторы» похитили у жителя Уфы имущество на 8 млн рублей
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«Чёрные риелторы» похитили у жителя Уфы имущество на 8 млн рублей 

АиФ-Уфа 1 час назад
Фото: АиФ-Уфа
В Уфе «чёрных риелторов» обвиняют в хищении у горожанина имущества на 8 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
По версии следствия, двое женщин-риелторов нашли 56-летнего богатого мужчину-алкоголика. У него после смерти матери остались квартиры и деньги на банковских счетах. Злоумышленницы решили воспользоваться случаем и похитить всё.
В марте 2016 года они вовлекли в коварный план бомжа. Женщины использовали паспорт потерпевшего и фиктивно поженили его с другой соучастницей. Затем они от имени мужчины оформили на его «супругу» доверенности на совершение сделок по отчуждению имущества и снятие денег в банке.
Во время сделок хозяин квартиры скончался. «Супруга» вступила в наследство и продала 3 квартиры в Уфе, а также сняла с его счёта около миллиона рублей.
Ущерб составил около 8 млн рублей. Деньги соучастники распределили между собой.
Имущество обвиняемых стоимостью в 14 млн рублей арестовано. Уголовное дело направлено в суд.
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