В Индонезии арестованы подозреваемые в терроризме

Правоохранительные органы Индонезии арестовали в провинции Северная Суматра несколько человек, подозреваемых в причастности к терроризму. Как сообщает в четверг газета Straits Times, во время спецопераций был уничтожен один боевик, оказавший сопротивление, еще один получил ранения.
Официальный представитель местного управления полиции Татан Атмаджа отметил, что "в интересах следствия число арестованных и их имена пока не подлежат разглашению".
После недавних терактов в провинции Восточная Ява в стране началась масштабные антитеррористические операции, во время которых в течение нескольких дней были арестованы около 20 человек, в ходе столкновений с бойцами спецподразделения "Денсус 88" несколько экстремистов были ликвидированы.
Спецслужбы Индонезии считают, что за взрывами в трех церквях, нападениями на полицейские участки стоят боевики местной группировки "Джамаа аншарут даулах", члены которой ранее присягнули группировке "Исламское государство" (запрещена в РФ — прим. ТАСС)". В результате терактов в городах Сурабая, Пеканбару погибли как минимум 16 мирных жителей и полицейских, а также 17 террористов-смертников, ранения получили более 50 человек.