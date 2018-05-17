СМИ: в Индонезии арестованы подозреваемые в терроризме

Правоохранительные органы Индонезии арестовали в провинции Северная Суматра несколько человек, подозреваемых в причастности к терроризму. Как сообщает в четверг газета Straits Times, во время спецопераций был уничтожен один боевик, оказавший сопротивление, еще один получил ранения.

Официальный представитель местного управления полиции Татан Атмаджа отметил, что "в интересах следствия число арестованных и их имена пока не подлежат разглашению".

После недавних терактов в провинции Восточная Ява в стране началась масштабные антитеррористические операции, во время которых в течение нескольких дней были арестованы около 20 человек, в ходе столкновений с бойцами спецподразделения "Денсус 88" несколько экстремистов были ликвидированы.