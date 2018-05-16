Четверо мужчин с самурайскими мечами напали на полицейский участок

Четверо злоумышленников, вооруженные самурайскими мечами, напали на полицейский участок в Индонезии

Как передаёт телеканал CNN со ссылкой на свои источники, инцидент произошёл в провинции Риау на острове Суматра.

Согласно предварительной информации, сначала в здание полиции врезался автомобиль, затем находившиеся в нём люди напали на полицейских с мечами.

В результате нападения один полицейский был убит, двое его коллег, а также журналист получили ранения различной степени тяжести.

Кроме того, были застрелены все четверо злоумышленников. Водитель машины попытался скрыться с места происшествия, но его задержали.

По факту нападения на полицейский участок проводится расследование. Уже установлено, что преступники были членами так называемого «Индонезийского исламского государства» — террористической группировки, связанной с ИГ*.

Ранее «Свободная пресса» сообщала, что 13 мая в трех церквях Индонезии прогремели взрывы. Жертвами взрывов стали не менее 6 человек, ещё 35 получили различные ранения. Полиция рассказала, что нападавшие были одеты как прихожане церкви. Во время службы они находились внутри, а затем привели в действие бомбы.

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