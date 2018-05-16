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В Американской школе произошла стрельба
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В Американской школе произошла стрельба 

РИА Новости 41 минуту назад
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Стрельба произошла в школе американского города Диксон, штат Вайоминг, никто не пострадал, сообщает телеканал KWQC TV6.
Как сообщает телеканал, вооруженный мужчина открыл огонь по полицейскому в школе в среду утром. Страж порядка выстрелил в ответ, после чего ему удалось задержать нападавшего.
В результате инцидента никто не пострадал. Полиция предполагает, что нападавший действовал в одиночку и угрозы больше нет.
По данным телеканала WQAD, нападение совершил 19-летний бывший ученик школы.
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