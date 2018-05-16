В 2017 году ущерб от коррупции в Татарстане составил почти 1 млрд рублей 

В 2017 году сотрудники правоохранительных органов выявили в Татарстане 803 преступления коррупционной направленности. В том числе, в 67 случаях имело место быть злоупотребление должностными полномочиями. А превышение полномочий отмечено в 118 случаях. О проведенной работе говорится в материалах антикоррупционной комиссии при президенте республики. Ущерб в результате коррупционных нарушений составил 998 миллионов 335 тысяч рублей, полагают проверяющие. Добровольно виновные погасили лишь 75,1 миллионов рублей от общей суммы. В рамках возмещения ущерба арест был наложен на имущество общей стоимостью 708,5 миллионов рублей. Изъяты деньги, ценности и имущество на сумму 42 миллиона рублей. В ходе проверок удалось выявить 149 фактов взяточничества. Общая сумма полученных незаконным путем средств составила 32,6 миллионов рублей. За коррупционные преступления были осуждены 249 человек. Рассмотрены 230 уголовных дел.