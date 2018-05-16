По факту обнаружения тел 4-х человек после тушения пожара в Санчурске возбуждено уголовное дело

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кировской области возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тел 4-х человек после тушения пожара в частном доме, то есть по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Как сообщалось ранее, 16 мая в Яранский МСО СУ СКР по Кировской области поступила информация о возникновении пожара в частном двухквартирном доме, расположенном в пгт. Санчурск Кировской области.

После тушения в квартире №1 обнаружены тела мужчин 1966 г.р. и 1956 г.р., а также женщины 1975 г.р. В соседней квартире обнаружено тело женщины 1938 г.р.

По данному сообщению на место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа Яранского МСО СУ СК России по Кировской области в составе: руководителя Яранского МСО СУ СК РФ по Кировской области, следователя отдела названного подразделения, следователя-криминалиста следственного управления, а также оперативных сотрудников полиции, экспертов, сотрудников пожаро-технической лаборатории МЧС

«По предварительным данным, лица, проживающие в квартире №1, злоупотребляли алкогольными напитками, курили в квартире», — сообщили в СУ СКР по Кировской области.

В настоящее время по уголовному делу уже проведен осмотр места происшествия и тел погибших, подворный обход с целью установления очевидцев и свидетелей происшествия, допрошены свидетели сообщившие о пожаре, с целью установления причины смерти назначены судебно-медицинские экспертизы трупов, с целью установления причины пожара и расположения его очага назначена пожаро-техническая экспертиза.

Следствие рассматривает две основные версии возникновения пожара — это неосторожное обращение с огнем и короткое замыкание. В ходе расследования будут установлены все обстоятельства произошедшего.

Фото — СУ СКР по Кировской области