Ещё
В Уфе элитную недвижимость сотрудницы ФНС отдадут государству
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Уфе элитную недвижимость сотрудницы ФНС отдадут государству 

АиФ-Уфа 1 час назад
Фото: АиФ-Уфа
В Уфе недвижимость экс-налогового инспектора общей стоимостью более 18 млн рублей отдадут в доход государства. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
Сотрудница межрайонной инспекции ФНС России № 1 по республике купила 3 квартиры в микрорайоне «Айгуль» и трехкомнатные апартаменты в жилом комплексе «Грин парк». Хотя доходы служащей — 500-600 тысяч рублей в год — не позволяли таких трат. Чтобы уйти от ответственности, женщина оформила недвижимость в собственность своей матери. Имущество будет передано в госказну.
Отмечено, что о наличии у сотрудницы ФНС 4 квартир стало известно во время расследования уголовного дела по факту посредничества в даче взятки. За данное преступление её осудили к 5 годам условного лишения свободы и штрафу в 2 млн рублей.
АиФ-Уфа: последние новости
В Башкирии бывшая пара отметила встречу до обморока девушки В Уфе мужчина украл у девочки инвалидную коляску за 120 тысяч рублей Молодого уфимца осудили за создание экстремистского сообщества
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина оценила убытки от Крымского моста134
Джигарханян госпитализирован в тяжелом состоянии26
В США призвали Украину разбомбить Крымский мост171
Отборная матершина Киркорова сорвала эфир46
Путин отправил «Калибры» в Средиземноморье222
Видео
00:23
Умер Том Вулф
США В мире
03:04
В Крыму ответили на резкие слова Порошенко
Украина В мире
00:53
Путин отправил «Калибры» в Средиземноморье
Армия
03:16
Зловонного исполина выбросило море у Филиппин
Происшествия Общество
01:03
В США призвали Украину разбомбить Крымский мост
В мире США
00:40
Джигарханян госпитализирован в тяжелом состоянии
Шоу-бизнес
02:58
Пьяные казанцы напали на полицейских
Криминал Общество
02:53
Странности на могиле туриста из группы Дятлова
Общество Происшествия
01:03
Google не заметил Крымского моста
Наука и техника
00:29
Отборная матершина Киркорова сорвала эфир
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение