В Уфе элитную недвижимость сотрудницы ФНС отдадут государству

Уфе недвижимость экс-налогового инспектора общей стоимостью более 18 млн рублей отдадут в доход государства. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Сотрудница межрайонной инспекции ФНС России № 1 по республике купила 3 квартиры в микрорайоне «Айгуль» и трехкомнатные апартаменты в жилом комплексе «Грин парк». Хотя доходы служащей — 500-600 тысяч рублей в год — не позволяли таких трат. Чтобы уйти от ответственности, женщина оформила недвижимость в собственность своей матери. Имущество будет передано в госказну.

Отмечено, что о наличии у сотрудницы ФНС 4 квартир стало известно во время расследования уголовного дела по факту посредничества в даче взятки. За данное преступление её осудили к 5 годам условного лишения свободы и штрафу в 2 млн рублей.