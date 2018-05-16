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СК возбудил уголовные дела по факту обстрела Горловки и Докучаевска
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СК возбудил уголовные дела по факту обстрела Горловки и Докучаевска 

Деловая газета «Взгляд» 44 минуты назад
ГСУ СК России после обстрела ВСУ гражданских объектов в Горловке и Докучаевске возбудил четыре уголовных дела по факту применения запрещенных средств и методов ведения войны, сообщили в ведомстве.
Как говорится в сообщении на сайте СК, 11 мая военнослужащие ВC и нацгвардии Украины, выполняя заведомо преступные приказы вышестоящих должностных лиц минобороны Украины, обстреляли из тяжелых видов вооружения гражданские объекты в городе Докучаевске.
В результате обстрела целенаправленно было повреждено здание Докучаевской специальной общеобразовательной школы-интерната №27 на улице Ленина, ранение получила мирная жительница 1966 года рождения.
В этот же день под прицельный артобстрел из аналогичных видов вооружения в поселке Зайцево Горловки попали два жилых дома на улице Полевой. Один дом был частично разрушен, второй полностью уничтожен. В результате обстрела был ранен мужчина 1981 года рождения.
Днем 12 мая были таким же образом обстреляны и другие объекты гражданской инфраструктуры города Горловки, в результате получили ранения несовершеннолетняя девочка и мужчина 1974 года рождения.
На следующий день, 13 мая ВСУ обстреляли гражданские объекты в поселке Широкая Балка города Горловки. В результате получил ранение мирный житель 1965 года рождения.
По уголовным делам проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств этих преступлений и должностных лиц из числа украинских силовиков, причастных к ним.
Напомним, 24 апреля ГСУ СК России возбудило два уголовных дела по факту обстрела КПП в Донбассе.
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