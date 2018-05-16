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СК возбудил новые дела из-за обстрелов Донбасса украинскими силовиками
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СК возбудил новые дела из-за обстрелов Донбасса украинскими силовиками 

РИА Новости 51 минуту назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Следственный комитет возбудил четыре новых дела из-за обстрелов Донбасса украинскими силовиками, при которых были ранены мирные жители, сообщила в среду официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"Только за последние несколько дней зафиксировано не менее четырех обстрелов, в результате которых пострадала в том числе несовершеннолетняя. По этим фактам Главным следственным управлением СК РФ возбуждены четыре уголовных дела по признакам преступлений… «применение запрещенных средств и методов ведения войны», — заявила Петренко, чьи слова приводятся на сайте ведомства.
По данным следствия, 11 мая военнослужащие ВС и Нацгвардии Украины произвели прицельный артобстрел из тяжелых видов вооружения объектов гражданской инфраструктуры в Докучаевске. В результате обстрела было повреждено здание Докучаевской специальной общеобразовательной школы — интерната №27 на улице Ленина. Кроме того, в результате этого обстрела была ранена мирная жительница 1966 года рождения.
В тот же день под прицельный артобстрел в поселке Зайцево города Горловки попали два жилых дома на улице Полевой: один дом частично разрушен, второй полностью уничтожен. Кроме того, ранение получил мирный житель 1981 года рождения. Сообщается, что на следующий день, 12 мая, были обстреляны и другие объекты гражданской инфраструктуры Горловки, в результате получили ранения несовершеннолетняя девочка и мужчина 1974 года рождения.
Кроме того, 13 мая был произведен прицельный артобстрел объектов гражданской инфраструктуры, в поселке Широкая Балка города Горловки: в результате был ранен мирный житель 1965 года рождения.
"Мотивом этих преступлений, как и прежде, явилась политическая и идеологическая ненависть украинских силовиков, связанная с отказом населения Донбасса признать легитимность действующей власти и желанием создать собственные административно-территориальные образования. При этом, лица, выполняющие преступные приказы напрочь забыли, что среди провозглашенных этим режимом «противников», а на деле живой мишени — точно такие же люди, в том числе дети", — подчеркнула Петренко.
По уголовным делам проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.
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