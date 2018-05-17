В Чите задержали директора детского центра, воспитанник которого погиб при обрушении стены

"По данным следствия, директор центра ненадлежащим образом исполнял свои должностные обязанности по обеспечению безопасности жизни и здоровья воспитанников. В частности, не были перекрыты входы в аварийное здание, не предпринимались другие меры для предотвращения доступа в него посторонних лиц. Директор учреждения задержан", — сказал Марков.

По его словам, следователи допросили директора в качестве подозреваемого, готовятся документы для избрания для него меры пресечения.

Вечером в среду в Чите погиб 16-летний воспитанник детского центра «Черновский». Когда подросток находился в заброшенном здании на территории детского учреждения, на него упала стена. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ ("Халатность, повлекшая смерть человека").