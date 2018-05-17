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В Чите задержали директора детского центра, воспитанник которого погиб при обрушении стены
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В Чите задержали директора детского центра, воспитанник которого погиб при обрушении стены 

ТАСС 36 минут назад
Фото: 360tv.ru
ЧИТА, 17 мая. /ТАСС/. Следователи задержали директора центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, воспитанник которого погиб в среду из-за обрушения стены в заброшенном здании, сообщил в четверг журналистам пресс-секретарь следственного управления СК РФ Егор Марков.
"По данным следствия, директор центра ненадлежащим образом исполнял свои должностные обязанности по обеспечению безопасности жизни и здоровья воспитанников. В частности, не были перекрыты входы в аварийное здание, не предпринимались другие меры для предотвращения доступа в него посторонних лиц. Директор учреждения задержан", — сказал Марков.
По его словам, следователи допросили директора в качестве подозреваемого, готовятся документы для избрания для него меры пресечения.
Вечером в среду в Чите погиб 16-летний воспитанник детского центра «Черновский». Когда подросток находился в заброшенном здании на территории детского учреждения, на него упала стена. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ ("Халатность, повлекшая смерть человека").
В пятницу следователи внесли в правительство Забайкальского края представление о немедленном выставлении ограждения вокруг опасного здания или его сносе.
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