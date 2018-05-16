Ещё
В Челябинске наемный киллер чуть не лишил жизни двух женщин с детьми
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Путин отправил "Калибры" в Средиземноморье
Путин отправил "Калибры" в Средиземноморье

В Челябинске наемный киллер чуть не лишил жизни двух женщин с детьми 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Центральный районный суд Челябинска отправил под стражу двух местных жителей. Один из них обвиняется в покушении на убийство по найму, второй — в подстрекательстве, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
По версии следствия, в ночь на 23 апреля наемный киллер бросил бутылку с зажигательной смесью в окно квартиры в доме по улице Образцова (Центральный район). На тот момент в помещении находились две женщины и двое малолетних детей. По счастливой случайности взрослые потушили вспыхнувший пожар своими силами до приезда сотрудников МЧС и спасли от гибели себя и детей. Однако оба ребенка — мальчики семи и десяти лет — получили ожоги.
Следствие считает, что к совершению преступления киллера склонил второй фигурант дела.
Адвокаты обвиняемых обжаловали заключение под стражу, объясняя, что для этого нет законных оснований. Суд апелляционной инстанции не стал менять меру пресечения, оставив обоих южноуральцев в СИЗО.
«ФедералПресс» напоминает, что недавно в поселке Сыртинском Кизильского района подожгли дом культуры. Подозреваемый — 35-летний местный житель. Мужчина уже признал свою вину и объяснил при этом, что поджег здание не намеренно. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Фото: Евгений Поторочин
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Защита будет настаивать на освобождении Сорокина из-под стражи, – адвокат В Екатеринбурге из горящей многоэтажки эвакуировали 10 человек: в огне сильно пострадал инвалид Житель Чувашии отправится на 12 лет в колонию за убийство врача-травматолога
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лобовое стекло самолёта загорелось в полете5
Москва направила Киеву две ноты94
Новый мост будет дороже Крымского в 3,5 раза258
В заброшенном морге Москвы нашли останки18
Стегавших москвичей казаков выпороли89
Видео
00:23
Умер Том Вулф
США В мире
03:04
В Крыму ответили на резкие слова Порошенко
Украина В мире
00:53
Путин отправил «Калибры» в Средиземноморье
Армия
01:03
Google не заметил Крымского моста
Наука и техника
03:04
Пока вы спали: Украина поборет Крымский мост разумом
Общество
00:18
«Ледяная пещера» откроется для посетителей «Зарядья»
Новости Москвы
03:21
Москва направила Киеву две ноты
Политика Украина
01:52
ФСБ опубликовала видео с задержанного украинского судна
Происшествия
10:30
Названа дата старта «Северного потока — 2»
Экономика
01:22
В Москве объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение