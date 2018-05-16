Неизвестный с пистолетом напал на женщину в Москве и обокрал ее 

Проверку проводят в Москве по факту нападения на женщину, у которой украли украшения и деньги, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.
По его словам, в полицию поступило сообщение о разбое у дома по адресу: Москва, улица Башиловская.
«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что неизвестный в медицинской маске, угрожая женщине предметом, похожим на пистолет, открыто похитил у нее серебряные ювелирные изделия и 300 рублей, после чего скрылся», — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что материальный ущерб устанавливается. По данному факту проводится проверка.