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В офисе Daily Storm проходят обыски
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В офисе Daily Storm проходят обыски
News.ru
1 час назад
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Фото:
РИА "ВистаНьюс"
Причины следственных мероприятий на данный момент не известны.
По словам сотрудника издания, в редакцию, расположенную по адресу: улица 8 Марта, дом №14, нагрянула полиция.
Сотрудников издания не выпускают из офиса.
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