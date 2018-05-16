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В офисе Daily Storm проходят обыски
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В офисе Daily Storm проходят обыски 

News.ru 1 час назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Причины следственных мероприятий на данный момент не известны.
По словам сотрудника издания, в редакцию, расположенную по адресу: улица 8 Марта, дом №14, нагрянула полиция.
Сотрудников издания не выпускают из офиса.
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