В офисе Daily Storm проходят обыски

Причины следственных мероприятий на данный момент не известны.

По словам сотрудника издания, в редакцию, расположенную по адресу: улица 8 Марта, дом №14, нагрянула полиция.

Сотрудников издания не выпускают из офиса.