В ДНР два человека пострадали при взрыве гранаты

"В дежурную часть городского отдела полиции поступило сообщение, что в хирургическое отделение с диагнозом «проникающее взрывное ранение брюшной полости» госпитализирован 30-летний горожанин, а также оказана медицинская помощь 58-летнему местному жителю, который поступил с диагнозом «инородные тела правой голени», — говорится в сообщении пресс-службы МВД ДНР.

По данным следствия, взрыв произошел во дворе частного дома, где находились четыре человека.

"Как пояснил стражам порядка 58-летний пострадавший, к нему домой пришли трое друзей. Хозяин жилища похвастался, что у него дома есть граната. Тридцатилетний гость засомневался в подлинности боеприпаса и выдернул чеку. Отброшенный вовремя боеприпас взорвался на клумбе. От взрыва пострадали только двое из четверых присутствующих, а также окна и стены домовладения", — добавили в МВД.

Возбуждено уголовное дело по статье «незаконное хранение боеприпасов», санкция которой предусматривает до четырех лет лишения свободы.