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В Крыму оценили ущерб от действий украинских браконьеров
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Производители техники готовятся покинуть Россию

В Крыму оценили ущерб от действий украинских браконьеров 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Ущерб, причиненный экологии Черного моря рыбаками задержанного у берегов Крыма украинского рыболовецкого судна, по предварительной оценке, составляет более 440 тыс. рублей, сообщили в крымском погрануправлении ФСБ.
«Благодаря своевременно принятым мерам, крымскими пограничниками вытралено свыше 9,3 тыс. метров сетей, спасены 161 камбала-калкан, три акулы-катран, четыре травяных краба. Все животные возвращены в естественную среду обитания», — передает ТАСС сообщение ведомства.
«К сожалению, 46 особей дельфинов, 17 камбал и две акулы погибли. По предварительной оценке, сумма нанесенного ущерба составила более 440 тыс. рублей», — говорится в сообщении.
Капитану задержанного у берегов Крыма украинского рыболовецкого судна, занимавшегося браконьерством, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В случае доказательства вины Новицкому грозит лишение свободы на срок до пяти лет.
Ранее сообщалось, что задержанное в Крыму украинское рыболовецкое судно «ЯМК-0041» нарушило запрет на вылов камбалы на шельфе, причем не только в России, но и, вероятно, на Украине, в связи с чем возбуждено уголовное дело.
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